مخرج آخر أعمال وردة يحكي لـ"الخليج 365" كواليس "آن الأوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال المخرج أحمد صقر إنه يتذكر دائمًا الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، موضحًا أنه آخر مخرج عملت معه المطربة الراحلة في مسلسل "آن الأوان".

وأضاف صقر لـ"الخليج 365" أنه حرص على تقديم وردة في عمل اجتماعي قريب من الناس، يناسب مكانتها في قلوب الجمهور المصري والعربي.

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وتابع "صقر" أن الحالة الصحية للفنانة وردة، أثناء التصوير لم تكن جيدة، وكانت تعاني من صعوبات كبيرة في التصوير في بعض المشاهد، لكنها كانت تحرص على تأدية عملها دون حذف أو تعديل، مشيرًا إلى أن وردة لم تتخلف عن أي بروفة من بروفات العمل.

وواصل صقر أن السبب الأول في نجاح المسلسل هو الفنانة وردة وشعبيتها، مشيرًا إلى أن المسلسل ضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم حسن حسني وياسر جلال ونشوى مصطفى وإدوارد وخالد سليم، قائلًا إن إمكانية جمع كل هؤلاء النجوم في عمل فني واحد مرة أخرى سيحتاج لميزانية ضخمة.

واحتفل الجمهور المصري والعربي أمس بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة وردة التي ولدت في 22 يوليو 1939، ورحلت في 17 مايو 2012. ​