تراند اليوم : ممثلة شهيرة ترد على مهاجميها بسبب دعمها لشقيقها المثلي...

ردت الفنانة السورية سوسن أرشيد، زوجة الفنان مكسيم خليل على موجة الهجوم الشرس التي تعرضت لها، إثر نشرها فيديو لأغنية شقيقها الجديدة تكشف عن ميوله المثلية عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي حذرتها من تأييد المثلية، فيما ذهب البعض إلى أن زوجها الفنان مكسيم خليل قد يتأثر بذلك وينفصل عنها.

غير أن "سوسن" بدت غير عائبة لرود الفعل، قائلة: "من الآخر ولنقطع الشك باليقين أنا مع الحريات الشخصية وضد المحاكمات الاجتماعية المرتبطة بتابوهات يرسمها كل مجتمع على مزاجه فبالتالي أنا مع حقوق المثليين".

وانهالت التعليقات السلبية التي هاجمت "سوسن" على دعمها للمثليين، وقال أحد المتابعين: "أنتي عارفة أنك باللي بتعمليه ده أنتي وأخوكي بتغضبي ربنا"، "بالرغم إن أرائك كانت تعجبني بس اليوم صدمتيني".

يذكر أن سوسن أرشيد ولدت في دمشق لأب سوري وأم روسية وتحمل الجنسية الروسية تبعًا لوالدتها، تزوجت للمرة الأولى من الممثل غزوان الصفدي وانفصلت عنه لاحقًا تزوجت عام 2004 من الفنان مكسيم خليل ورزقت منه بولدين جاد عام 2010 ولوكاس عام 2016.