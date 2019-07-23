بالفيديو: المحامية مريم البحر ترد على اتهام روان بن حسين للمحامين بالنصب

ردت المحامية مريم البحر على مقطع فيديو ظهرت فيه الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تتهم فيه المحاميين بإنهم أنصب أشخاص في الدنيا. ووجهت مريم البحر رسالة إلى روان بن حسين عبر مقطع فيديو في حسابها بسناب شات.

وكانت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، قد واجهت خلال الأيام الماضية العديد من الانتقادات والاتهامات بشأن شراء شهادتها الجامعية من لندن بالأموال.

وقالت روان ردًا على هذه الاتهامات: ” الجامعات الإنجليزية لا تبيع شهاداتها، ومعروف عنها مصداقيتها “.

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