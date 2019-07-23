الليلة.. حفل موسيقي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة بمسرح السلام

يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، تحت إشراف خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، مساء اليوم، الثلاثاء، بذكرى ثورة يوليو المجيدة، من خلال إقامة حفل موسيقي بمسرح السلام بشارع قصرالعيني.
من المقرر أن يتضمن برنامج الحفل الذي تحييه الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية التي تغنى بها رواد الغناءالمصري احتفاءً بثورة يوليو ومكتسباتها، التي دومًا تشكل علامة مضيئة في التاريخ الثقافي المصري: "عدى النهار"، "يا نسمة الحرية"، غناء: أحمد محسن، "قصيدة مصر"، "طوف وشوف"، غناء: أنغام مصطفى، "بسم الله الله أكبر"، "ابنك يقولك يا بطل"، "وأنا عالربابة بغني"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "الجيل الصاعد".
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