تستعد المطربة دوللي شاهين، لطرح أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك" علي القنوات الفضائية والراديو خلال الأسبوع القادم.
ويشار إلى أن "الحاجة داعيالك" من إنتاج دوللي الخاص، كما تظهر في الأغنية بـ "لوك"وشكل مختلف تناسب مضمون الأغنية.
ويذكر أن أغنية "الحاجة داعيالك" غناء دوللي شاهين، كلمات شفيق كارم، ألحان تومي، توزيع أشرف البرنس.
كانت هذه تفاصيل خبر دوللي شاهين تطرح "الحاجة داعيالك" الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.