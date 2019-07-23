دوللي شاهين تطرح "الحاجة داعيالك" الأسبوع المقبل

تستعد المطربة دوللي شاهين، لطرح أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك" علي القنوات الفضائية والراديو خلال الأسبوع القادم.

ويشار إلى أن "الحاجة داعيالك" من إنتاج دوللي الخاص، كما تظهر في الأغنية بـ "لوك"

وشكل مختلف تناسب مضمون الأغنية.

ويذكر أن أغنية "الحاجة داعيالك" غناء دوللي شاهين، كلمات شفيق كارم، ألحان تومي، توزيع أشرف البرنس.