الليلة.. القرية الفرعونية تفتح متحف جمال عبدالناصر مجانًا

تفتح القرية الفرعونية بالجيزة، متحف جمال عبدالناصر مجانا للزوار، اليوم الموافق 23 يوليو، وذلك احتفالا بذكرى الثورة، واستمرارًا لاحتفالات القرية المستمرة هذا العام بمناسبة مرور ٣٥ عاما على إنشائها.

ويحتوي المتحف الذي يقع بضفاف النيل على مقتنيات خاصة للزعيم الراحل جمال عبدالناصر وتعريف بحياته منذ مولده حتي وفاته، بالإضافة إلى أكثر من 170 صورة نادرة للرئيس الراحل

في مراحل حياته المختلفة.

كما يضم المتحف عددًا كبيرًا من مقتنياته الشخصية وتمثالين نصفيين وبعض العملات والطوابع التي صدرت في تلك الفترة وبعض الصور الخاصة بجمال عبد الناصر في أغلفة المجلات الأجنبية بالإضافة للرسائل التي كتبها عبد الناصر خلال عامي 1941 و1942، ونص قرار تأميم قناة السويس

في 26 يوليو عام 1956 وخطاب التنحي الذي ألقاه في 9 يونيو عام 1956 والتقرير الطبي لوفاة عبدالناصر.

وقالت راندا الشيخ، مدير العلاقات العامة بالقرية الفرعونية، انه من المقرر أن تنظم القرية أيضا حفلة احتفالا بوفاء النيل،اليوم ثم يوم السبت من كل أسبوع وحتى عيد الأضحى المبارك، ثم يوم 15 أغسطس، لافتة إلى أنه تقوم فكرة الحفلة على سفر فتاتين إلى الماضي للاطلاع على كيف كان المصريون القدماء يحتفلون بـ يوم وفاة النيل.