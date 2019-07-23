بالصور.. نجوم في الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

حرص عددٌ من نجوم الفن على مشاركة الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، الاحتفال بعقد قرانها وزفافها على باسل الأمين، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يشار إلى أنه كان ضمن الحضور من الفنانين

كل من، دنيا عبدالعزيز ،في أول ظهور لها عقب وعكتها الصحية، مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، نرمين ماهر وزوجها حسام فارس، ياسمين جمال، ياسمين نيازي، حسام خليل، نور وهبة الجبالي، هاني أبو النجا، أحمد فريد كارين نوالي وزوجها المصور سيد شعراوي، وعدد آخر من الأصدقاء المقربين.

يذكر أنه تألقت العروس هبة السيسي بفستان زفاف خطف الأنظار من تصميم العالمي هاني البحيري في أول ظهور له عقب تألقه بديفيليه ضخم في أسبوع الموضة الفرنسي.

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