بسنت السبقي: "ابن أصول" ساعدني في الاختلاف.. و"صباح الخير" أجبرني على الشر

أكدت الفنانة الشابة بسنت السبقى سعادتها بردود الفعل التى وصلتها عن دورها فى المسلسل الدرامى "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال، الذى تم عرضه أخيرًا، وقالت فى تصريح خاص لـ"الوفد"، ردود الأفعال التى وصلتنى فاقت توقعاتى، وذلك يرجع إلى التغير الكامل الذى قدمته خلاله بعيدًا عن جميعالشخصيات التى قدمتها قبل ذلك.
أضافت "بسنت"، على رغم زخم الأعمال الدرامية فى موسم رمضان، فمسلسل "ابن أصول" حصل على نسبة مشاهدة عالية من الجمهور، وأعتبرها تجربة مميزة ومضيئة فى مشوارى الفنى.
وعن مشاركتها فى الفيلم السينمائى "صباح الخير"،
عن أعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة قالت "بسنت"، تعاقدت على مسلسل درامى جديد، وسأفصح عن تفاصيله قريبًا.
يذكر أن بسنت السبقى شاركت أخيرًا فى "ابن أصول، صباح الخير، أهواك" وغيرها.
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