عساف غنى للمغرب في موازين وفي بعلبك غنى للعندليب وفي جرش ماذا سيقدم عساف ؟؟؟







ما بين الحنين إلى الماضي والاشتياق للفن الجميل والأصيل احيا الفنان محمد عساف حفلا فنيا استثنائيا في مهرجان بعلبك الدولية 2019، اعاد من خلاله للعندليب الاسمر ان يقف على مسرح معبد باخوس في القلعة التاريخية بصوت عساف ليقدم 12 اغنية من الاغنيات التي قدمها العندليب الاسمر عبدالحليم حافظ في الافلام السينمائية ، ليقترن العرض السينمائي بصوت عندليب فلسطين محمد عساف ، كاشفا التراث الفني الهام للعندليب الاسمر عبدالحليم حافظ ، وأعاد توزيع الاغنيات المايسترو المصري هشام جبر فيما قام بعمل توليفة الفيديوهات المرافقة للأغنيات التي قدمها عساف المخرج امير رمسيس ليكون هذا الحدث الفني الهام من ابرز الاحداث التي قدمت في مهرجان بعلبك الدولية 2019 لكونها من التجارب الفنية الهامة والتي تسلط الضوء على التراث الفني الهام للعندليب الاسمر عبدالحليم حافظ بعدما اجمعت اللجان على ان عساف هو الاقدر على اداء هذه الاغنيات لكونه الاقرب في الشبه وحالة الفرح المفعم بحب تقديم ما يرتقي بالذائقة الفنية لعشاق الفن الجميل والأصيل .

وابهر عندليب فلسطين الفنان محمد عساف الحضور بصوته من خلال اغنية " جبار " وهي من الاغنيات المحببة لقلبه بإحساس ، ومهارة الدخول في روح الأغنية ، لتشكل جميعها حالة من الاعجاب من الجمهور المتعطش للعودة للزمن والفن الجميل ، ليكون العندلبين حاضران معا في الاغنيات التي قدمت على مسرح معبد باخوس في القلعة التاريخية بعلبك : الهوى هوايا ، وجانا الهوى ، وتوبة ويا قلبي يا خالي،وشغلوني ، وبلاش عتاب، وأهواك، ووحياة قلبي وأفراحه ، ونعم يا حبيبي وحبك نار .

وسبق ان احيا الفنان محمد عساف حفلا كبيرا في مهرجان موازين قدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من الاغنيات وسط حضورا تجاوز 30 الف من رواد مهرجان موازين الدولي كما قدم اغنية خاصة للجمهور المغربي نالت جميعها اعجاب وتفاعل الحضور مع الفنان محمد عساف .

ليستعد الفنان محمد عساف للحفل الفني الكبير في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين والتي ستكون من اهم الحفلات التي ستقام على المسرح الجنوبي لكونه من اعرق المسارح الفنية في العالم العربي في ظل النشاط الفني للفنان محمد عساف ليبقى السؤال ماذا سيقدم عساف في هذه الليلة الجرشية من ليالي مهرجان جرش مساء يوم الخميس الموافق 25/7/2019 .