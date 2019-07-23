حمادة هلال يعتذر عن استلام جائزة "الميما" بسبب مرض والدته



حرص الفنان حمادة هلال علي ارسال مقطع فيديو لعرضه أثناء حفل توزيع جوائز الميما الذي تقام الأن داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، وهو الحفل الذي يكرم عدد من نجوم الموسيقي في مصر والوطن العربي، بينما أعلن من خلال هذا الفيديو عن اعتذاره بسبب أزمة صحيه تعرضت لها والدته، مما جعله يضطر للسفر والتواجد معها خلال هذه الفترة.

وكان الفنان حمادة هلال من ضمن المكرمين في حفل الميما اليوم، حيث حصد جائزة خاصة بناءاً علي تصويت الجمهور.

وحقق حمادة هلال، نجاحات كثيرة هذا العام علي المستوى الغنائي والدرامي ايضا حيث اصدر في بداية العام الجاري اغنية اشرب شاي وحققت صدى كبير مع الجمهور بجانب نجاحة للمرة الرابعة علي التوالي في موسم شهر رمضان من خلال مسلسل "ابن أصول" الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة وردود أفعال ايجابيه من قبل الجمهور والنقاد.