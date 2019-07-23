شاهدوا.. باميلا الكيك تقبل الظهور عارية!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:44 صباحاً - ردت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك على سؤال صعب وجهه لها الممثل السوري باسم ياخور في برنامجه (أكلناها)، الذي يعرض عبر قناة (لنا)، السورية.

سأل باسم باميلا: إذا عرض عليكِ المشاركة في فيلم عالمي مقابل مليون دولار، هل تقبلين التمثيل مع ممثل إسرائيلي، أم تقبلين الظهور في مشهد عارية؟

قالت باميلا أن السؤال صعباً، لكنها تختار الظهور عارية، عن مشاركة ممثل إسرائيلي أو يهودي لأنها ترى أنه موضوع كبير، لذا تفضل العري، وبعض الأفلام الأجنبية تعرض مشاهد عارية ضمن سياق الدراما.

