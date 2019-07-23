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كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:44 صباحاً - عمدت الملكة إليزابيث الثانية إلى إصدار تعليمات صارمة للمتعاونين الملكيين في قصر باكنغهام لمنع الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل من تبني كلب إنقاذ آخر لمولودهما آرتشي.
وكشف مصدر ملكي في هذا السياق بالقول: “بعد نقل مكتبي هاري وميغان داخل قصر باكينغهام، تود الملكة الحفاظ على نظافة السجاد الموجود بالمكان، ولهذا منعت دخول الكلاب هناك”.
وأضاف المصدر نقلاً عن الملكة قولها أنه بمقدورهما أن يأويا ذلك الكلب في منزلهما الواقع في مقاطعة فروغمور، وليس في قلعتها التي تود الحفاظ عليها وعلى نظافتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث تمنع الأمير هاري وميغان ماركل من هذا الأمر للحفاظ على نظافة قصرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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