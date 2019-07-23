كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:44 صباحاً - قام الشاب الهندي ” شيام سيكارفار ” البالغ من العمر 22 عاما بالانتحار شنقا في بث مباشر عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بواسطة تطبيق ” فيس بوك لايف ” والذي استمر تقريبا لمدة 4 دقائق .
وأقدم شيام على الانتحار داخل معبد ديني في قرية ” رايبها ” قرب مدينة ” أغرة ” في شمال البلاد .
وترك الشاب رسالة إلى أهله موضحا بها السبب الذي دفعه إلى الانتحار وهو ترك حبيبته له وخطبتها لرجل آخر .. وكتب في الرسالة : ” أفتقدها ولا أستطيع العيش من دونها .. لا أستطيع تحمل حقيقة أنها سوف تتزوج من شخص آخر ” .
وأضاف : ” تأثرت بالإجهاد بسبب فقدانها لدرجة أنني فقدت وظيفتي ” .
واعتذر شيام في الرسالة لوالديه على ما فعله وطلب منهما التبرع بأعضاء جسمه بعد موته .. كما طلب من السلطات عدم محاسبة أحد على موته .
كانت هذه تفاصيل خبر في بث مباشر على ” فيس بوك ” هندي ينتحر بسبب خطبة حبيبته لرجل آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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