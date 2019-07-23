تبرئة كريستيانو رونالدو من تهمة الاغتصاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:44 صباحاً - أعلن مكتب شرطة مقاطعة “كلارك” التابعة لمدينة لاس فيغاس براءة اللاعب البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ من تهمة اغتصاب إحدى الفتيات من 10 سنوات.

كما أوضحت السلطات الأميركية، حسب صحيفة آس الاسبانية، أن المقطع المصور من الفيديو الذي كان ارادوا إثبات وقوع جريمة الاغتصاب عبره في عام 2009 قد فقد.

يذكر ان القضية فتحت بعد ان تقدمت مواطنة أميركية تدعى كاثرين مايورغا ببلاغ للسلطات الاميركية ضد كريستيانو رونالدو واتهمته باغتصابها، ولكن لم يتوافر أي دليل ضد كريستيانو فتم اغلاق ملف القضية وتبرئة النجم البرتغالي.