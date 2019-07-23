رضوى الشربيني تفاجئ جمهورها بصورة من طفولتها.. ما سر عشقها لـ «الروج الأحمر»؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بنشرها أول صورة من طفولتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الإعلامية المصرية قالت إن والدتها أعطتها هذه الصورة لتكشف لها سر عشقها لـ “الروج الأحمر”، حيث قالت: “ايوه يا ماما يعنى تفتكرىً انا بحب الروج الأحمر ليه؟”.

وكشفت عن رد والدتها، بقولها: “ماما: انتى من يوم ما اتولدتى و انتى بتحبى الروج الأحمر يا عين ماما و الدليل اهو”، حيث ظهرت في الصورة وهي تضع الروج الأحمر على الرغم من سنها الصغير جدا.

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جمهور الإعلامية المصرية عبروا عن إعجابهم الشديد بالصورة، وتغزلوا في جمالها في مرحلة الطفولة، مؤكدين أن ملامحها لم تختلف كثيرا عن شكلها الحالي.

ورضوى الشربيني مذيعة مصرية، قدمت بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري.

بالإضافة إلى عمل رضوى في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

وازدادت شهرتها بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها “هي وبس”، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة، يشيد بها البعض ويراها نموذجا “للمرأة المتحررة القوية” ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من “حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع».