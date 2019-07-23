رانيا يوسف تستعد لـ«شكة دبوس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية رانيا يوسف، للمشاركة فى بطولة مسلسل “شكة دبوس” مع المخرج أحمد الجندى والمأخوذ من فورمات أمريكى سيتم تقديمه فى أكثر جزء، ومن المقرر أن تلتحق رانيا بأسرة العمل فورعودتها الى القاهرة حيث تقضى إجازتها الصيفية حالياً فى اليونان.

وكان تصوير العمل قد انطلق قبل 10 أيام فى سرية تامة، مع اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة بعد الاستقرار على أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلانى وعارفة عبد الرسول، حيث قرر مخرج العمل أحمد الجندى البدء فى المشاهد بأسرع وقت خاصة وأنه مرتبط بفيلم مع كريم عبد العزيز خلال الفترة القليلة القادمة.

وعلى جانب أخر، تنتظر رانيا عرض مسلسلها “مملكة ابليس” الذى انتهت من تصويره قبل أسبوعين، تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى و يشارك فى بطولته غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، ايمان العاصى، خالد أنور، محمود الليثى، أسماء جلال، نانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.