برادلي كوبر يقضي وقت ممتع مع إيرينا شايك بعد انفصالة عن زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

غاب نجم هوليوود برادلي كوبر، عن الأضواء منذ انتشار خبر انفصاله عن حبيبته العارضة الروسية المعروفة ايرينا شايك في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد اربع سنوات من العلاقة العاطفية.

وفي الوقت الذي يعمل فية برادلي كوبر، مع حبيبته السابقة ايرينا شايك على كيفية مشاركة حضانة ابنتهما ليا، رصدت الكاميرات برادلي وهو يمضي بعض الوقت الممتع مع صديقته الممثلة لورا ديرن في مدينة نيويورك.

وكانت الكاميرات قد لاحقت نجم هوليوود برادلي أثناء توجهه الى أحد المطاعم لتناول الطعام برفقتها.

Advertisements

ومن جانب أخر، كشف موقع Hollywood life الأمريكي، عن أن المغنية والمطربة الأمريكية ليدي جاجا اقتربت من الترشح لبطولة فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 مع الممثل الأمريكي برادلي كوبر، بعد تعاونهما سويا في فيلم A star is born.

الموقع العالمي أضاف أن برادلي كوبر من المقرر أن يعيد تقديم دور Rocket Raccoon الذي قدمه في الجزئين السابقين، أما ليدي جاجا فستجسد دور حبيبته خلال المشاركة الأولى لها في الأفلام التي تنتمي لعالم الأبطال الخرافية.

يأتي ذلك الخبر، بعد مرور شهر على انفصال برادلي كوبر عن حبيبته عارضة الأزياء الروسية ايرينا شايك، وسط شائعات بأن الفنانة ليدي جاجا هي سبب الانفصال.

وكانت ايرينا شايك قد بدأت بمواعدة برادلي في عام 2015 ورُزقا بمولودتهما الاول