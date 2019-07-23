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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
غاب نجم هوليوود برادلي كوبر، عن الأضواء منذ انتشار خبر انفصاله عن حبيبته العارضة الروسية المعروفة ايرينا شايك في شهر يونيو الماضي، وذلك بعد اربع سنوات من العلاقة العاطفية.
وفي الوقت الذي يعمل فية برادلي كوبر، مع حبيبته السابقة ايرينا شايك على كيفية مشاركة حضانة ابنتهما ليا، رصدت الكاميرات برادلي وهو يمضي بعض الوقت الممتع مع صديقته الممثلة لورا ديرن في مدينة نيويورك.
وكانت الكاميرات قد لاحقت نجم هوليوود برادلي أثناء توجهه الى أحد المطاعم لتناول الطعام برفقتها.
ومن جانب أخر، كشف موقع Hollywood life الأمريكي، عن أن المغنية والمطربة الأمريكية ليدي جاجا اقتربت من الترشح لبطولة فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 مع الممثل الأمريكي برادلي كوبر، بعد تعاونهما سويا في فيلم A star is born.
الموقع العالمي أضاف أن برادلي كوبر من المقرر أن يعيد تقديم دور Rocket Raccoon الذي قدمه في الجزئين السابقين، أما ليدي جاجا فستجسد دور حبيبته خلال المشاركة الأولى لها في الأفلام التي تنتمي لعالم الأبطال الخرافية.
يأتي ذلك الخبر، بعد مرور شهر على انفصال برادلي كوبر عن حبيبته عارضة الأزياء الروسية ايرينا شايك، وسط شائعات بأن الفنانة ليدي جاجا هي سبب الانفصال.
وكانت ايرينا شايك قد بدأت بمواعدة برادلي في عام 2015 ورُزقا بمولودتهما الاول
كانت هذه تفاصيل خبر برادلي كوبر يقضي وقت ممتع مع إيرينا شايك بعد انفصالة عن زوجته.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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