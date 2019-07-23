ماذا عن وضع فاروق الفيشاوي الصحي؟

متابعة بتجــــــــــرد: يعاني الممثل المصري فاروق الفيشاوي أزمة مرضية شديدة أصابته خلال الأيام الماضية، نتيجة مضاعفات مرض السرطان الذي يعانيه.

ونقل الفيشاوي خلال الأيام الماضية إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة للعلاج، لكن الأطباء لم يجدوا نفعاً من وجوده في المستشفى فسمحوا له بمغادرته والبقاء في المنزل.

وأشارت بعض الصادر الى أن أسرة الفيشاوي في حالة نفسية صعبة بسبب مرض الممثل القدير، وعلى رغم تأكيدهم تحسن صحته إلا أنهم قرروا عدم مغادرة المنزل.

وكان الفيشاوي أعلن في شهر تشرين الأول الماضي عن إصابته بمرض السرطان، وذلك أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحاً أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمرّ.