هل ميغان ماركل حامل للمرة الثانية؟

متابعة بتجــــــــــرد: رغم أنه لم يمضِ سوى ثلاثة أشهر على إنجابها طفلها الأول آرتشي من زوجها الأمير هاري، غير أن الأقاويل بدأت بأن دوقة ساسكس ميغان ماركل حامل بطفلها الثاني.

وكشفت الخبيرة الملكية ميلاني بروملي أنّ ميغان ماركل والأمير هاري يستعدّان للإعلان عن حملٍ ثانٍ “قريباً جداً”، وفق تعبيرها، لافتة إلى أنّ الزوجين قد يعودان من رحلتهما في إفريقيا بإعلان خبر سعيد، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “دايلي إكسبريس”.

كذلك، لفتت الكاتبة الملكية كاتي نيكول إلى أن هناك احتمال أن يصبح لآرشي أخ كبير قريباً، وأنّ الزوجين يتطلّعان إلى عائلة كبيرة بانضمام عضو جديد إليها خلال العام 2020 المقبل.

ورغم كل الأقاويل والتكهنات والتقارير الإعلامية التي نشرتها الصحف، يبقى أن ما تم تداوله غير مؤكد حتى الآن، في وقت أن الأمير وزوجته لا يزالان يلتزمان الصمت.