ألبوم بيونسيه الجديد “رسالة حبّ إلى أفريقيا”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت بيونسيه، ألبوم “الأسد الملك – الهدية”، بعدما أعارت صوتها لإحدى شخصيات النسخة الجديدة من فيلم “الأسد الملك”، واصفة إياه بـ “رسالة حبّ إلى أفريقيا” بمشاركة عدّة فنانين من القارة السمراء ونجوم أميركيين من أمثال جاي-زي وكندريك لامار.
وتضمّ المجموعة الموسيقية الجديدة التي أنتجتها بيونسيه 27 أغنية، وتعاونت خصوصاً مع تشايلديش غامبينو وفاريل وليامز وتييارا واكن، فضلاً عن ابنتها بلو آيفي كارتر البالغة من العمر سبع سنوات.
وقالت الفنانة، التي تعير صوتها لنالا في النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير “الأسد الملك”، في تصريحات لقناة ايه بي سي “أردت أن أحافظ على أصالة الموسيقى الأفريقية”.
و”الأسد الملك – الهدية” ألبوم منفصل عن الشريط الترويجي لفيلم “الأسد الملك” من إنتاج استوديوهات “ديزني”، حتى لو أن كليهما يتضمّنان أغنية “سبيريت” لبيونسيه.
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