“الخالدون” يعيد أنجيلينا جولي إلى السينما

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت استوديوهات مارفل السينمائية المملوكة لشركة والت ديزني النقاب عن مجموعة جديدة من أفلام الأبطال الخارقين، ستقدمها على مدى العامين المقبلين، من بطولة نجوم كبار، مثل أنجيلينا جولي في فيلم “الخالدون”، وماهرشالا علي في إعادة تقديم لفيلم “بليد”، وناتالي بورتمان في نسخة نسائية من شخصية “ثور”.

ويرسم إعلان مارفل عن الأفلام الجديدة خلال مؤتمر كوميك كون الترفيهي بالولايات المتحدة الطريق، الذي ستسير عليه مارفل بعد فيلمها الناجح “المنتقمون: لعبة النهاية”، الذي قالت ديزني إنه سيصبح أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في التاريخ ليتخطى بذلك فيلم “أفاتار” من إنتاج 2009.

واعتلت جولي المسرح أمام جمهور يقدر بنحو 6500 شخص، مع نجوم آخرين اختيروا لمشاركتها بطولة فيلم “الخالدون”، مثل ريتشارد مادن وكميل نانجياني وسلمى حايك.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الكائنات الفضائية الخالدة، وسيطرح في دور العرض السينمائي في نوفمبر 2020. ورداً على سؤال عن استعدادها لأداء شخصية ثينا في الفيلم، قالت جولي “سأعمل بجد أكبر عشر مرات.. نعلم جميعاً المهمة التي نحن بصددها، ونعلم ما تستحقون لذلك سنعمل جميعاً بجد شديد”. وأضافت: “لذلك أخضع للتمرين وأشعر بالحماس”.