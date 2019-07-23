هند البلوشي تغني باللون العراقي “وي وي”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، طرحت الفنانة هند البلوشي تجربة أغنية سنغل بعنوان “وي وي”، وهي من كلمات وألحان الفنان يوسف العماني، المكس طيف عادل، التوزيع الموسيقي عبدالله العماني، من إنتاج “هند ماجيك”.

الأغنية قامت البلوشي بتصويرها بالفيديو كليب مع المخرج ثامر العسلاوي، وفور طرحها حصدت نسبة متابعات لافتة عبر وسائل التواصلا الاجتماعي، وهي تعتبر أول تجربة غنائية للبلوشي في اللون الغنائي العراقي.

يذكر أن البلوشي لا تزال تواصل حضورها المسرحي خلال “عنتر المفلتر” مع الفنان طارق العلي، والتي ستقدم عروضها في عيد الأضحى مجددا.