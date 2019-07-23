رونالدو لن يواجه تهمة الاغتصاب في لاس فيغاس

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن مدعون الاثنين إن كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم لن يواجه تهمة الاغتصاب في لاس فيغاس بسبب اعتداء مزعوم قبل 10 أعوام إذ لم يتم إثبات الواقعة بشكل لا يدع مجالا للشك.

وكان لاعب يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي قد شدد على أنه بريء ولم يرتكب أي خطأ.

وظهرت الادعاءات في العام الماضي عندما قالت شرطة لاس فيغاس إنها تحقق في الأمر.

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وقال مكتب الادعاء بمحكمة كلارك كاونتي في نيفادا إن الواقعة تعود إلى 13 حزيران 2009 عندما اتصلت سيدة هاتفيا بشرطة لاس فيغاس وأكدت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي ونقلتها الشرطة إلى مستشفى لفحصها، ولكن السيدة رفضت الإفصاح عن هوية الشخص الذي قالت إنه اعتدى عليها.

وتوصل رونالدو والسيدة إلى اتفاق تسوية في 2010 ولم تسمع الشرطة من السيدة حتى 28 آب 2018 عندما طلبت إعادة فتح القضية، وقال المدعون إن السيدة أبلغتهم أن رونالدو هو من اعتدى عليها.

وأضاف مكتب الادعاء في بيان “بعد تقييم المعلومات التي تم تقديمها في هذا الوقت فلا يمكن إثبات مزاعم الاعتداء الجنسي ضد كريستيانو رونالدو بشكل لا يدع مجالا للشك”.