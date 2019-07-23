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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على إجازة رومانسية للزوجين كلوني في أفخر المنتجعات الإيطالية مغلقة
متابعة بتجــــــــرد: ظهر الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته في حالة معنوية جيدة أثناء استراحة ليلة من واجبات الأبوة والأمومة لتوأمهما إيلا وألكساندر (24 شهرا) أثناء توجههما لتناول العشاء في فندق فيلا ديستي مساء أمس.
وخلال إجازة الزوجين في إيطاليا، تألقت “أمل كلوني” محامية حقوق الإنسان 41 عاما، برفقة زوجها ووالدتها وبعض الأصدقاء الذين شاركوهما العشاء العائلي بالمطعم الذي يقع داخل منتجع فاخر من فئة 5 نجوم في محل إقامتهما بـ “Lake Como” في إيطاليا.
اختارت أمل فستانًا قصيرًا باللون الأخضر مع حقيبة باللون الذهبي وكعوب ذهبية عالية، بينما تألق جورج في بدلة كلاسيكية باللون الرمادي الداكن، وبدا الزوجان كأنهما يقضيان شهر عسل جديدًا.
أما فندق Villa D’este- فيلا ديستي، فكان في السابق مقرًا للأرستقراطيين لعدة قرون، حيث كان يضم الأميرات والماركيز والسلاطين والقيصر، ويقع المنتجع الفاخر على بحيرة Lake Como وهي واحدة من أكثر البحيرات رومانسية في العالم داخل حديقة خاصة مساحتها 10 هيكتارات.
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