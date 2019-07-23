مدة الفحص وملابس بن ناصر أبرز غرائب كشفه الطبي في ميلان

شهدت الفحوصات الطبية التي أجراها الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب إمبولي الإيطالي، تمهيدا للانتقال إلى ميلان في الصيف الحالي، عدد من الغرائب.

ووصل لاعب الوسط الجزائري إلى مدينة "ميلانو" الإيطالية، صباح الإثنين، للخضوع للكشف الطبي، بعد توصل ميلان لاتفاق مع إدارة إمبولي على الحصول على اللاعب في الصيف الحالي.

ونشر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي مقطع فيديو للنجم الجزائري بعد إنهاء الكشف الطبي، والذي استمر 4 ساعات ونصف، وهو ما يعتبر وقتا طويلا للغاية.

الوقت الطويل الذي استغرقه بن ناصر لإجراء الفحوصات الطبية لم يكن هو الأمر الوحيد الغريب، حيث أن اللاعب الجزائري ارتدى ملابس وصفتها وسائل الإعلام الإيطالية بالغريبة والملفتة.

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ومن المتوقع أن يكمل بن ناصر إجراءات انتقاله إلى "الروسونيري" ليتم الإعلان عن انتقاله إلى صفوف الفريق بشكل رسمي صباح الثلاثاء على أقصى تقدير.

وتوصل ميلان إلى اتفاق مع إمبولي على ضم لاعب الوسط الجزائري مقابل 16 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو أخرى كمتغيرات.

وسيحصل بن ناصر على فترة راحة قبل الانضمام إلى تدريبات ميلان، بعد مشاركته الأخيرة مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019، والتي حقق فيها "الخضر" اللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

وكان بن ناصر هو النجم الأول للبطولة، حيث حصل على لقب أفضل لاعب وأفضل لاعب واعد فيها، بعدما شارك في جميع المباريات الـ7، ونجح خلالها في صناعة 3 أهداف.