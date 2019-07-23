خاص – مروة ناجي تستلم جائزتها بحضور صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز

بالتزامن مع طرح كليبها الجديد “حبيت من قلبي”، فازت النجمة المصرية مروة ناجي، بجائزة الفنانة الشاملة لعام 2019 ضمن حفل “ميما أووردز” الذي أقيم مساء الاثنين، 22 الجاري، في فندق كونكورد السلام في العاصمة المصرية.

وفي أول تعليق على الجائزة، قالت مروة “بفضل دعمكم وتصويتكم وتشجيعكم لي أستلمت جائزة من أهم الجوائز الفنية في العالم العربي وكل فنان يتمنى أنه يفوز بها … شكراً جزيلا إدارة الميما وكل الشكر لكل فرد صوت لي كي أفوز بهذه الجائزة… ألف ألف شكر”.

وفي نفس السياق، سافر صاحب شركة “لايف ستايلز ستديوز” السيد فهد زاهد وزوجته برفقة الفنان عمر كرم والاعلامي خالد آغا الى مصر لحضور حفل توزيع الجوائز.

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وعبّرت “مروة” عن سعادتها بمشاركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي وصفتها بالعائلة، هذه اللحظة المميزة من حياتها وذلك اثناء تسلمها الجائزة وظهرت يصورة من اجواء الاحتفال تجلس مع فهد زاهد وزوجته وخالد آغا.

وفي الوقت الذي تحصد فيه “ناجي” جائزتها، تخطى كليب أغنيتها الجديدة “حبيت من قلبي” ، كلمات والحان محمد رفاعي، توزيع عادل عايش اخراج فادي حداد، حاجز المليون مشاهدة في غضون ثلاثة أيام فقط.

العمل، الذي أطلقته شركة “لايف ستايلز ستديوز” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، يلاقي رواجاً كبيراً بين جمهور مروة.

العمل صوّر على مدار يومين في عدة مناطق لبنانية منها “عمشيت وجبيل والبقاع” وتحت ادارة المخرج فادي حداد الذي استطاع أن يكمل نجاح العمل بصورة راقية تليق بـ “ناجي” وبالشركة.لقراءة الخبر: خاص- مروة ناجي في “حبيت من قلبي” عمل إبداعي كامل متكامل