فن ومشاهير

رونالدو بريء من تهمة الاعتداء الجنسي على أميركية

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Jul 23, 2019

أفاد مكتب المدعي العام في مقاطعة كلارك براءة نجم كرة القدم من أي اتهامات بالاعتداء الجنسي وذلك بعدما كانت كاثرين مايورغا، قد زعمت أن لاعب يوفنتوس اغتصبها في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2009.

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وأشار مكتب المدعي العام إن الضحية أبلغت عن الاعتداء عام 2009، لكنها رفضت ذكر المكان أو هوية المعتدي. ونتيجة لذلك، لم تتمكن الشرطة من “إجراء أي تحقيق جدي”.

وكان رونالدو قد نفى في السابق الاعتداء على “كاثرين مايورغا” في فندق في لاس فيغاس، عام 2009.، حيث أكد محاميه أن العلاقة التي أقامها موكله مع الفتاة الأميركية كانت “بالتراضي التام”.

نذكر ان كريستيانو رونالدو لديه اربعة اولاد، ثلاثة من أم بديلة وهم كريستيانو جونيور، والتوأم ماتيو وايفا. وطفلة تدعى “الانا مارتينا” من خطيبته جورجينا رودريغز.

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