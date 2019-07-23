Jul 23, 2019
أفاد مكتب المدعي العام في مقاطعة كلارك براءة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو من أي اتهامات بالاعتداء الجنسي وذلك بعدما كانت كاثرين مايورغا، قد زعمت أن لاعب يوفنتوس اغتصبها في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2009.
وأشار مكتب المدعي العام إن الضحية أبلغت عن الاعتداء عام 2009، لكنها رفضت ذكر المكان أو هوية المعتدي. ونتيجة لذلك، لم تتمكن الشرطة من “إجراء أي تحقيق جدي”.
وكان رونالدو قد نفى في السابق الاعتداء على “كاثرين مايورغا” في فندق في لاس فيغاس، عام 2009.، حيث أكد محاميه أن العلاقة التي أقامها موكله مع الفتاة الأميركية كانت “بالتراضي التام”.
نذكر ان كريستيانو رونالدو لديه اربعة اولاد، ثلاثة من أم بديلة وهم كريستيانو جونيور، والتوأم ماتيو وايفا. وطفلة تدعى “الانا مارتينا” من خطيبته جورجينا رودريغز.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو بريء من تهمة الاعتداء الجنسي على أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.