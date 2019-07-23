"العنكبوت" يجبر أحمد السقا على إنقاص وزنه والذهاب للجيم

أجل النجم أحمد السقا موعد تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" مع المخرج أحمد نادر جلال والذي يتم التحضير له في الوقت الحالي وذلك بسبب حاجته لإنقاص وزنه واستعادة لياقته البدنية من جديد خاصة بعد الزيادة الملحوظة في وزنه خلال الفترة الماضية حيث يعمل على الذهاب إلى الجيم بشكل يومي وإجراء العديد من التمارين الشاقة.

فيلم "العنكبوت" يعكف على كتابته السيناريت محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال الذي يعمل على اختيار الفنانين المشاركين في البطولة، ويعود السقا بالفيلم إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "هروب اضطراري" في عيد الفطر من عام 2017.

فيلم "هروب اضطراري" شارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضي، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمي، أحمد فهمي، واحمد زاهر، وايمان العاصي، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومي فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

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