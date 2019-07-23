كريم عبد العزيز وأيمن وتار يكرران تعاونهما في "البعض لا يذهب للمأذون"

القاهرة - لايف ستايل
بعد نجاح تعاونهما الأول في فيلم "نادي الرجال السري"، يكرر النجم كريم عبد العزيز والسيناريست أيمن وتار، تعاونهما السينمائي الثاني على التوالي بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون"، والذي ينافس خلال موسم أفلام نصف العام الدراسي 2020،
جاء التعاون الثاني بعد حصد لأن حصد فيلم "نادي الرجال السري" 59 مليون ونصف والذي أخرجه خالد الحلفاوي، وشارك في بطولته غادة عادل، ماجد الكدواني، ونسرين طافش، ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم أكرم حسني .
وفي سياق متصل، يعقد كريم عبد العزيز وصناع الفيلم جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على الملامح المبدئية للعمل، فضلًا عن ترشيح البطلة المقررأن تقف أمام كريم في العمل، خاصة بعدما انتشرت أوقاويل بمشاركة الفنانة منة شلبي في البطولة أمام كريم، وهو ما نفاه أحد صناع العمل.
ويشار إلى أن النجم كريم عبد العزيز ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفيل الازرق2" ، يوم الخميس المقبل في جميع دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته نيللى كريم، هند صبري، إياد نصار، شيرين رضا، وعدد أخر من النجوم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج "سينرجي فيلمز" .
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