رامي عياش يختتم مهرجان صور الدولي

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""الخليج 365"" من بيروت: اختتم الفنان رامي عياش مهرجان صور الدولي بحفلٍ ضخم على مدارج الملعب الروماني، أمام جمهور كبير حضر من مختلف المناطق الجنوبية ودول الإغتراب، تقدمته رئيسة لجنة مهرجانات صور والجنوب السيدة رندة بري، مديرة مهرجان "صور الدولي" السيدة رولا عاصي والسفيران المصري والكويتي نزيه النجاري وعبد العال القناعي وعقيلتهما، مساعد قائد القطاع الغربي في قوات الطوارئء الدولية، المدير العام للتعليم المهني والتقني هنادي بري، عقيلات عدد من الوزراء والنواب، رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق وفاعليات اقتصادية واجتماعية وبلدية ودبلوماسية وإعلامية. وافتتح "عيّاش" الحفل بموّال "لبنان يا قطعة سما" لينطلق بعدها بباقة من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل الجمهور. كما خصّ مدينة صور بموال لحّنه مباشرةً على الهواء من كلمات الشاعر نزار فرنسيس. قبل أن يلقي كلمة من القلب شاكراً فيها أهل صور على حسن الضيافة والكرم. Advertisements



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