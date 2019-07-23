شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وأيمن وتار يكرران تعاونهما فى "البعض لا يذهب للمأذون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح تعاونهما الأول بفيلم "نادى الرجال السرى"، يكرر النجم كريم عبد العزيز والسيناريست أيمن وتار، تعاونهما السينمائى الثانى على التوالى بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون"، والذى ينافس خلال موسم أفلام نصف العام الدراسي 2020،

جاء التعاون الثاني بعد حصد لأن حصد فيلم "نادى الرجال السرى" 59 مليون ونصف والذى أخرجه خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته غادة عادل، ماجد الكدوانى، ونسرين طافش، ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم أكرم حسنى .

وفى سياق متصل، يعقد كريم عبد العزيز وصناع الفيلم جلسات عمل مكثفة من أجل الاستقرار على الملامح المبدئية للعمل، فضلا عن ترشيح البطلة المقررأن تقف أمام كريم فى العمل، خاصة بعدما انتشرت أوقاويل بمشاركة الفنانة منة شلبى فى البطولة أمام كريم، وهو ما نفاه أحد صناع العمل فى تصريح لـ ”الخليج 365”.

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ويشار إلى أن النجم كريم عبد العزيز ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفيل الازرق2" ، يوم الخميس المقبل بجميع دور العرض السينمائى، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، إياد نصار، شيرين رضا، وعدد أخر من النجوم، تاأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج "سينرجى فيلمز" .