بدرية طلبة عن مشاركة حمو بيكا في "ريا وسكينة تاني": "محدش اعترض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنه جرى تغيير اسم مسرحيتها الجديدة إلى "ريا وسكينة تاني" بدلاً من "ريا وسكينة".

وأضافت بدرية لـ"مصراوى"، أن تغيير اسم المسرحية جاء عقب مناقشتها مع أحد صناع فيلم "براءة ريا وسكينة" حول ضرورة تغيير اسم المسرحية، موضحة أنها حاولت تلافي أي تشابه بين العملين.

وعن مشاركة حمو بيكا في المسرحية قالت: "هيكمل في المسرحية، لإنه ماضي عقد عمل مع الشركة المنتجة"، لافتة إلى أنه سيشارك بالغناء فقط.

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وتابعت أن بيكا سيقدم أغنية واحدة في المسرحية، لم يتم اختيارها حتى الآن.

وأضافت: "لم يصلنا أي إخطار رسمي من نقابة المهن الموسيقية بعدم مشاركته في المسرحية، ومحدش اعترض وقالي متشغلهوش".

مسرحية "ريا وسكينة تاني"، من بطولة بدرية طلبة وانتصار، وعدد الفنانين ومن إخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا".