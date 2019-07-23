محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
قالت الفنانة بدرية طلبة، إنه جرى تغيير اسم مسرحيتها الجديدة إلى "ريا وسكينة تاني" بدلاً من "ريا وسكينة".
وأضافت بدرية لـ"مصراوى"، أن تغيير اسم المسرحية جاء عقب مناقشتها مع أحد صناع فيلم "براءة ريا وسكينة" حول ضرورة تغيير اسم المسرحية، موضحة أنها حاولت تلافي أي تشابه بين العملين.
وعن مشاركة حمو بيكا في المسرحية قالت: "هيكمل في المسرحية، لإنه ماضي عقد عمل مع الشركة المنتجة"، لافتة إلى أنه سيشارك بالغناء فقط.
وتابعت أن بيكا سيقدم أغنية واحدة في المسرحية، لم يتم اختيارها حتى الآن.
وأضافت: "لم يصلنا أي إخطار رسمي من نقابة المهن الموسيقية بعدم مشاركته في المسرحية، ومحدش اعترض وقالي متشغلهوش".
مسرحية "ريا وسكينة تاني"، من بطولة بدرية طلبة وانتصار، وعدد الفنانين ومن إخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة "هاي موكا".
كانت هذه تفاصيل خبر بدرية طلبة عن مشاركة حمو بيكا في "ريا وسكينة تاني": "محدش اعترض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.