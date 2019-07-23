حسام مجدي الحسيني عن تكريم والده: "أنا ابن الأسطورة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان حسام الحسيني، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" صورة تجمعه بوالده العازف مجدي الحسيني، على هامش تكريم الأخير ضمن حفل جوائز "الميما 2018".
وكتب الحسيني: "ربنا يباركلي فيك وأشوف ابتسامتك دي على طول، أنا فخور بإني ابن الأسطورة وأشهر وأهم عازف أورج وبيانو في الوطن العربي وفي العالم، ويا رب أبقى ربعك او 1% بس في التواضع والأخلاق ولو كنت موهوب والناس بتشكر فيا أو في شغلي، الفضل بعد ربنا يرجعلكم أنت يا ملك وملكة الكون أمي، ابن_الأسطورة، مجدي الحسيني ونهال عنبر".
وأقيم بالأمس حفل توزيع جوائز الميما لعام 2018، بحضور عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وتم تكريم الفنان الكبير مجدي الحسيني.
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