تراند اليوم : مطرب مصري شهير: الأموال التي أتحصل عليها من الغناء "حرام"

أطلق مطرب مصري شهير تصريحا ناريا في لقائه مع الإعلامية رابعة الزيات.

و كشف المطرب سعد الصغير عن رأيه في الأموال التي يحصل عليها مقابل عمله في الأفراح الشعبية أو الكباريهات.

وقال "الصغير" في لقاء مع برنامج "قصة حلم" الذي تقدمه الإعلامية رابعة

الزيات: "فلوس الأفراح الشعبية اللي بروحها حلال .. لكن فلوس الكباريهات

حرام لأنها جاية من خمور".

وأضاف: "وعشان كدا أنا توقفت عن الغناء في الكباريهات منذ 6 سنوات".

