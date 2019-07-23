فن ومشاهير

تراند اليوم : مطرب مصري شهير: الأموال التي أتحصل عليها من الغناء "حرام"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أطلق مطرب مصري شهير تصريحا ناريا في لقائه مع الإعلامية رابعة الزيات.

و كشف المطرب سعد الصغير عن رأيه في الأموال التي يحصل عليها مقابل عمله في الأفراح الشعبية أو الكباريهات.

وقال "الصغير" في لقاء مع برنامج "قصة حلم" الذي تقدمه الإعلامية رابعة
الزيات: "فلوس الأفراح الشعبية اللي بروحها حلال .. لكن فلوس الكباريهات
حرام لأنها جاية من خمور".

وأضاف: "وعشان كدا أنا توقفت عن الغناء في الكباريهات منذ 6 سنوات".

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا