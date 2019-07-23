تراند اليوم : فاروق الفيشاوي في العناية المركزة بحالة خطرة بسبب السرطان...

أُسعف الفنان المصري فاروق الفيشاوي إلى أحد المستشفيات وأدخل العناية المركزة، جراء مضاعفات صحية تعرض لها، كونه مصاباً بمرض السرطان.
وعن الحالة الصحية للفيشاوي، قال نجله أحمد: «حالته الصحية حرجة، والأطباء أدخلوه العناية الفائقة، وأنا وأمي الفنانة سمية الألفي، معه في المستشفى».
وفي وقت رفض الفيشاوي الإدلاء بأي معلومات عن المستشفى الذي يُعالج فيه والده، طالب الأقارب والأصدقاء والجمهور بالدعاء لأبيه ليتجاوزهذه اللحظات الصعبة.
من جهتها، قالت مصادر في نقابة المهن التمثيلية في مصر، إن «النقابة تتابع حالته الصحية على مدار الساعة، وعلى تواصل دائم مع سمية الألفي ونجله أحمد الفيشاوي».