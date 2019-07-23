بالفيديو: مذيعة كويتية تحدث ضجة واسعة بسبب لون بشرتها

أحدثت المذيعة الكويتية حصة اللوغاني، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان رغبتها في تغيير لون بشرتها إلى اللون الأسود.

وأكدت حصة اللوغاني في مقطع فيديو، أن لون بشرتها داكن برونزي، لكتها تفضل أن تكون بشرتها باللون الأسود.

وأوضحت أنها تتعرض لأشعة الشمس من 4 إلى 5 ساعات لكنها لا تحصل على النتيجة الرغوبة، قائلة “ودي أشوف شكلي وأنا سويدة”.

وأثار هذا الفيديو الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن استغرابهم من رغبتها في اللون الأسود بينما يسعى الكثير إلى تفتيح وجوههن.