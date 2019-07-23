شاهد: آخر ظهور للإعلامية صابرين بورشيد قبل وفاتها

تداول مغردون فيديو لأخر ظهور للإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، التي توفيت اليوم الاثنين، عن عمر 34 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وظهرت في آخر تعليق لها في أبريل/نيسان عبر حسابها في ”سناب شات“، قبل مغادرتها إلى خارج البحرين للعلاج، تطمئن الجميع عن صحتها.

وكانت متابعات (فانزات) لصابرين قد فاجأنها باحتفالهن بعيد ميلادها، الرابع والثلاثين في 11 يونيو/حزيران الماضي، أي قبل 5 أسابيع فقط من وفاتها وهي في المستشفى، في آخر ظهور لها قبل وفاتها.

وأحضرت ”الفانزات“ اللواتي صورن الاحتفال قالب حلوى لصابرين، أثناء تواجدها في غرفتها بالمستشفى خلال رحلة علاجها، وغنين لها بمناسبة عيد ميلادها، كما قمن بتزيين غرفتها، إضافة إلى كتابتهن رسالة دعم لها، بهدف إدخال البهجة إلى قلبها ورفع معنوياته. ولم تظهر صابرين بشخصها في مقطع الفيديو خلال الاحتفال.

وعانت الإعلامية البحرينية من 3 أورام في الرأس، استوجبت نقلها للعلاج في الخارج، قبل أن توافيها المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.