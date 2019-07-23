فن ومشاهير

سما المصري تصدم الجميع بصورة فاضحة

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:52 صباحاً - نشرت الرقاصة التي تبرأ منها شقيقها منذ سنوات، صورة فاضحة تظهر حقيبة ظهر على شكل عضو من أعضاء الرجل الجنسية، وعلقت:(دا هاتبقى سنة عنب).

الصورة صدمت الجميع، وعرضت الرقاصة لهجوم حاد، لكنها لاتأبه وتواصل نشر العهر والفساد بين الشباب دون تدخل شرطة الأداب أو نقابة المهن التمثيلية التي تنتمي لها المصري.

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