سما المصري تصدم الجميع بصورة فاضحة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:52 صباحاً - نشرت الرقاصة التي تبرأ منها شقيقها منذ سنوات، صورة فاضحة تظهر حقيبة ظهر على شكل عضو من أعضاء الرجل الجنسية، وعلقت:(دا هاتبقى سنة عنب).

الصورة صدمت الجميع، وعرضت الرقاصة لهجوم حاد، لكنها لاتأبه وتواصل نشر العهر والفساد بين الشباب دون تدخل شرطة الأداب أو نقابة المهن التمثيلية التي تنتمي لها المصري.