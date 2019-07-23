صافينار تكشف عن صدرها بفستان أزرق مثير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:52 صباحاً - نشرت الراقصة الأرمنية صافينار، صوراً جديدة ظهرت فيها داخل حمام السباحة، بفستان أزرق مثير كشف عن صدرها بوضوح. كانت الراقصة أثارت التساؤلات بعد نشر صورة، ظهرت فيها ترتدي الفستان الأبيض، وعلقت قائلة: (فيلم جديد يا حبايب). ظن البعض أنها ارتبطت رسمياً، لكنها نفت الأخبار المتداولة بشأن زواجها، قائلة إنها لا تزال عزباء وتنتظر الرجل المناسب لترتبط به.



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