تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي .. ونجله : ” حالتة حرجة جدا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:52 صباحاً - تعرض الفنان المصري ” فاروق الفيشاوي ” إلى وعكة صحية شديدة أثناء تواجده في منزله أدت إلى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وتدهور حالته الصحية .

وكشف ” أحمد الفيشاوي ” نجل الفنان فاروق الفيشاوي عن خبر تعرض والده لأزمة صحية شديدة وجد الأطباء على إثرها ضرورة نقله إلى المستشفى على الفور بعد ان كان يتلقى العلاج في المنزل خلال الفترة الماضية .

وأشار أحمد الفيشاوي إلى أنه كان يرافق والده في المنزل مع والدته الممثلة المعتزلة ” سمية الألفي ” التي حرصت على التواجد معه والاهتمام به منذ ان أعلن فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط في أكتوبر 2018 .

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وأعلن أحمد الفيشاوي أن حالة والده حرجة جدا وطالب من الجمهور الدعاء له لتجاوز هذه الأزمة .