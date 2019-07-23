كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:52 صباحاً - حرص الفنان المصري حمادة هلال على تصوير مقطع فيديو لعرضه أثناء حفل توزيع جوائز الميما داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وهو الحفل الذي يكرم عدد من نجوم الموسيقى في مصر والوطن العربي.
واعتذر حمادة خلال الفيديو عن الحضور بسبب تعرض والدته لأزمة صحية، مما جعله يضطر للسفر والتواجد معها خلال هذه الفترة.
وكان الفنان حمادة هلال من ضمن الفنانين المكرمين في حفل الميما اليوم، حيث حصد جائزة خاصة بناءاً على تصويت الجمهور.
الجدير بالذكر أن هلال حقق نجاحات كثيرة هذا العام على المستوين الغنائي والدرامي، إذ أصدر في بداية عام 2019 اغنية “اشرب شاي” الى جانب نجاحة للمرة الرابعة على التوالي في السباق الرمضاني من خلال مسلسل “ابن أصول” الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة وردود أفعال ايجابيه من المتابعين.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يعتذر عن استلام جائزة “الميما”.. والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.