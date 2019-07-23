حمادة هلال يعتذر عن استلام جائزة “الميما”.. والسبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:52 صباحاً - حرص الفنان المصري ​حمادة هلال​ على تصوير مقطع فيديو لعرضه أثناء حفل توزيع جوائز الميما داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وهو الحفل الذي يكرم عدد من نجوم الموسيقى في مصر والوطن العربي.

واعتذر حمادة خلال الفيديو عن الحضور بسبب تعرض والدته لأزمة صحية، مما جعله يضطر للسفر والتواجد معها خلال هذه الفترة.

وكان الفنان حمادة هلال من ضمن الفنانين المكرمين في حفل الميما اليوم، حيث حصد جائزة خاصة بناءاً على تصويت الجمهور.

الجدير بالذكر أن هلال حقق نجاحات كثيرة هذا العام على المستوين الغنائي والدرامي، إذ أصدر في بداية عام 2019 اغنية “اشرب شاي” الى جانب نجاحة للمرة الرابعة على التوالي في السباق الرمضاني من خلال مسلسل “ابن أصول” الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة وردود أفعال ايجابيه من المتابعين.