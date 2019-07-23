محمد عساف يرد مجددًا على هجوم دنيا بطمة: الله يسامحك

لا توفر الفنانة المغربية دنيا بطمة فرصة إلا وتهاجم فيها الفنان الفلسطيني محمد عساف على الرغم من تأكيد الأخير عدة مرات الى أنه لن يرد عليها وسيسامحها مهما قالت عنه.

دنيا ومحمد جمعهما برنامج المواهب “اراب آيدول” لكن يبدو ان الفن فرقهما وذلك بعدما شنّت “بطمة” مجدداً هجوماً على “عساف” حين قالت في إحدى مقابلاتها مؤخراً “إنها تشمئز لمجرد سماع اسمه، ولا تطيقه”، بحسب تعبيرها.

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ردّ الفنان الفلسطيني محمد عسّاف مجدداً على الهجوم وصرّح بأنه مسامح بطمة عما قالته حتى لو كررت كلامها مرة أخرى.

وبحسب “العربية.نت”، أشار محمد إلى أن الأمر ببساطة يعود إلى أخلاق كل شخص وأصله. وقال “سمعت ما قالته دنيا عني بأنها تشعر بالاشمئزاز لسماع اسمي، أقول لها الله يسامحك، ولو كررت السباب مرة ثانية وثالثة سأقول الله يسامحك أيضاً”.

ومنذ عام 2014 تهاجم دنيا بطمة محمد عساف حيث اتهمته حينها بالغرور، إلا إن محبوب العرب دائماً ما كان يرد عليها بأن ليس لديه مشكلة لا معها ولا مع غيرها وليس لديه حقد او ضغينة في قلبه تجاهها.

السؤال الذي يطرحه العديد من الجمهور العربي حول خلاف الثنائي، ماذا تريد دنيا بطمة من محمد عساف؟ فالأخير دائماً ما يؤكد إلى أنه لن يرد عليها لأن فنه يشهد له وجمهوره يشهد له وكل شخص يتابعه يرى نجاحاته في حفلاته واغانيه وهو دائماً يضع هذه التعليقات المسيئة وراء ظهره وينظر الى الايجابيات.