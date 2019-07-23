تفاصيل مثيرة في حياة الفنانة وردة الجزائرية في الذكرى الـ 80 لميلادها

يحتفل جمهور الفنانة الجزائرية الراحلة وردة اليوم الثاني والعشرين من تموز/يوليو بذكرى ميلادها الـ 80 بعد أن شهدت حياتها الكثير من الأحداث المثيرة.

وُلدت وردة في باريس لأب جزائريّ وأم لبنانيّة، ووقفت على المسرح للمرة الأولى عام 1949 وأدت أغاني أسمهان، فنالت إعجاب الحضور.

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أما عن حياتها الشخصية فقد تزوجت مرتين أولاهما من الدبلوماسي الجزائري جمال القصري، والثانية من الملحن المصري بليغ حمدي.

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وتُوفيت في الـ 17 من مايو 2012 عن عمر ناهز الـ 72 عامًا، إثر تعرضها لسكتةٍ قلبية، ونُقل جثمانها من مصر إلى الجزائر بطائرة عسكرية لدفنها في بلادها.

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