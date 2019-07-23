شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة..بوسى تحيي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة بوسى، لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة المقبلة في إحدى الشواطئ بالساحل الشمالى، ومن المقرر قيامها بعدد من البروفات الموسيقية استعدادًا للحفل الذى تقدم فيه العديد من المفاجآت لجمهورها.

وتقوم بوسى بغناء العديد من أشهر أغانيها ومنها "آه يا دنيا" و"آلو آلو" و"إجازة" و"تعالى" و"عبده" و"شيكولاتة" وغيرهم العديد من أغانيها.

يذكر أن آخر أعمال بوسى ديو مع محمود الليثي التى يحمل اسم "آلوو" من كلمات ملاك عادل وتوزيع أوكا، وإخراج عماد قاسم.