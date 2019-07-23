شاهدوا.. شيري عادل توضح حقيقة انفصالها عن زوجها معز مسعود

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 08:42 صباحاً - انتشرت في الفترة الاخيرة أخبارا وشائعات كثيرة حول طلاق الممثلة شيري عادل من زوجها الباحث والمنتج معز مسعود وبعد الكثير من الجدل حول الموضوع قرر الثنائي ان يوضحا هما بنفسهما الموضوع فنشرت شيري على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير تظهر به الى جانب زوجها، وهو يتساءل إن كانت تصور فيديو فعلا، ويمازحها بـ”دا بجد.. مجنونة”.

وكانت الشائعة قد انتشرت بعد ان حذفت شيري كل صورها التي جمعتها بمعز فكان من البديهي ان يتساءل الجمهور سبب ذلك.

