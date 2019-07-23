كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 08:42 صباحاً - اعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر صورة جريئة من سناب مواطنتها الاعلامية حليمة بولند علقت عليها الاخيرة “ما شاء الله تبارك الرحمن”.

بدورها علقت مي العيدان على الصورة بطريقة ساخرة قائلة: “من سناب حليمه بولند . . هدكم من الصوره اللي ضحكني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تسخر من سليكون حليمة بولند: ” شنو اهو اللي تبارك الله”؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.