شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأمريكي: قدرة إيران على التأثير في سوق النفط محدودة والان مع التفاصيل

قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، الإثنين، إن "ارتفاع إمدادات النفط والغاز الجديدة قلص قدرة إيران على التأثير في سوق النفط العالمية".

وقفز سعر النفط، الإثنين، بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، الجمعة، لكن الأسعار قلصت المكاسب الكبيرة التي حققتها في البداية بحلول الساعة 1427 بتوقيت غرينتش.

وقال بيري خلال مؤتمر صحفي في القدس في إشارة إلى ارتفاع الأسعار، عقب احتجاز السفينة "يساورني القلق بهذا الشأن".

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وأضاف "لكننا نجد أنفسنا في موقف مختلف تماماً عما كنا عليه قبل عقد".

وأضاف "الإمدادات الجديدة ستساعد في استقرار إمدادات الوقود، سواء من الخام أو الغاز الطبيعي أو المنتجات الثانوية. أعتقد أننا سنرى تحركاً أقل في السوق حين يكون هناك حدث مماثل لما يحدث حالياً".

وأضاف "الإيرانيون يجدون صعوبة في التأثير على السوق، مقارنة بما كانوا سيلاقونه قبل عشر سنوات".