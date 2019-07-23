مايك ماسي يعلن عن مفاجأته مع هيلين سيغارا

بعد غياب متعمّد عن السّاحة الفنية المحلّية، لإنشغاله بالدّراسة في مجال تدريب الصوت، يُطلّ الفنان مايك ماسي مجددًا ويتصل اسمه مرّة جديدة بفرنسا من جديد.

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فقد أعلن مهرجان فقرا كفردبيان الدولي بأنّ ماسي سيحلّ ضيفًا على الحفل الذي ستحييه الفنّانة الفرنسية العالمية هيلين سيغارا يوم السبت ٢٦ تمّوز ضمن برنامج المهرجانات.

سيغارا التي تعرّفت على ماسي من خلال تأديته دور البطولة في مسرحيّة باسكال أوبيسبو الأخيرة على المسارح الفرنسيّة ومشاركته إلى جانب أشهر الفنّانين الفرنسيّين بالنسخة الجديدة لأغنية sa raison d’être، اتصلت به وأبدت رغبتها بمشاركته الغناء في حفلها القادم في بلده لبنان كضيف شرف.

ماسي لم يتأخّر لتلبية الدعوة وأعرب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحته مشاركة الفنانة الفرنسيّة المحبوبة من اللبنانيّين في هذا الحفل، سيقدّم ماسي الى جانب سيغارا بعض من الثنائيات الغنائية الفرنسية.