ممثل لبناني بديل عن الراحل عزت ابو عوف في فيلم تامر حسني

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Jul 23, 2019
وقع اختيار صناع فيلم النجم المصري تامر حسني الجديد على الفنان اللبناني كميل سلامة ليجسد الدور الذي كان من المقرر ان يجسده الفنان الراحل عزت أبو عوف.
وكان عزت أبو عوف قد توفي في الاول من تموز/يوليو الحالي بعد صراع مع المرض حيث كان من المتوقع ان يظهر كضيف شرف في الفيلم إلا ان الموت فاجأؤه
الفيلم يحمل اسم “كل سنة وأنت طيب” مبدئياً، يصور كميل سلامة 6 مشاهد خلال أحداث الفيلم، حيث قام بتصوير عددًا منها، ومن المقرر استكمال التصوير نهاية الأسبوع الجاري.
الفيلم من انتاج شركة “نيوسنشري”، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق الذي سينتهي من التصوير بعد ايام قليلة. ومن بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وغيرهم بالاضافة الى عدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف.
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