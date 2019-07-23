أسر ياسين يُطلق أول الفيديوهات الدعائية التي سيقدمها لمنظمة الهجرة الدولية

أطلق الفنان المصري أسر ياسين أول الفيديوهات الدعائية التي سيقدمها لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الهجرة، بعد تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة للمنظمة، وتبلغ مدة الفيديو دقيقتين وتم تنفيذه تحت رعاية السفارة السويسرية في القاهرة ومنظمة الهجرة ووزارة الشباب والرياضة المصرية.

ويوجه أسر في الفيديو مجموعة من الأسئلة البسيطة حول أشياء تحدث في حياتنا اليومية موجهة إلى أبناء الجنسيات المختلفة التي تعيش في مصر، ليكشف أن هذه الأشياء تحدث للجميع مصريين وغير مصريين فكلنا واحد، ويكشف الفيديو وجود 145 جنسية تعيش على أرض مصر ويطلق أسر في ختامه هاشتاغ #يلا_نكمل_بعض.

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ويدعم هذا التعاون تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 10 المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف 16 حول السلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

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كما تتماشى الحملة مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وخاصة هدف العدالة الاجتماعية، ومع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر.

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